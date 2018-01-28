Открыт молекулярный выключатель аллергии

От различных видов аллергий страдают миллионы людей по всему миру, и ученые и врачи не перестают искать новые средства борьбы с ней. Команда исследователей из Дании и Германии обнаружила неизвестный ранее механизм «выключения» аллергической реакции. Об исследовании, которое может совершить революцию в своей области, пишет Science Daily.

Ученые надеялись разработать подход, который повысил бы эффективность существующего лечения. Однако вместо этого они обнаружили нечто совершенно неожиданное — специфическое антитело, способное полностью инактивировать аллергические процессы. Оно является частью сложного каскада биохимических реакций, в результате которого другие антитела теряют способность прикрепляться к клеткам и вызывать иммунный ответ. В результате симптомов аллергии не возникает.

Тщательно исследовав молекулярную структуру антитела, авторы открытия смогли воссоздать механизм его работы. Ключевым элементом развития аллергической реакции являются антитела IgE, которые при контакте с аллергеном связываются с иммунными клетками и инициируют выброс гистамина. Исследованное антитело препятствует связыванию IgE с молекулами-эффекторами CD23 и FceRI на поверхности клеток и прекращает развитие иммунного ответа. Помимо этого, оно может удалять уже прикрепившиеся антитела: в эксперименте на это потребовалось всего 15 минут.

Исследование с клетками крови пациентов, страдающих от аллергии на пыльцу березы и яд насекомых, показало, что новое антитело может стать основой для лекарств против аллергии. Причем по мнению авторов работы, оно будет одинаково эффективно против любых видов аллергии, а также от астмы. Сегодня аллергию уже лечат терапевтическими антителами, но у нового есть ряд преимуществ. Оно стабильно, невелико в размерах и может производиться микроорганизмами в промышленных масштабах. Причем его не обязательно будет вводить с помощью инъекций: молекула будет работать и при вдыхании или проглатывании.