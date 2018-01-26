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Венесуэла возобновила торги валютой

Венесуэла возобновила торги валютой

Венесуэльские власти решили возобновить торги валютой в рамках дополнительной системы DICOM, не проводившиеся с августа 2017 года, а также добавили к американскому доллару возможность для граждан и организаций приобрести евро по биржевому курсу.

О возобновлении торгов в DICOM сообщил глава ЦБ Венесуэлы Педро Мальдонадо.

По информации канала Globovision, физические лица смогут продавать свои евро и доллары, а также приобретать валюту в сумме, не превышающей 420 евро в квартал, или 1 680 евро в год.

Для юридических лиц ограничение составляет 340 тыс. евро в месяц.

Эксперты отмечают, что введение в систему DICOM евро может быть связано с попыткой уйти от действия санкций, которые напрямую не предполагают запрета на операции с венесуэльскими гражданами, однако многие международные банки на всякий случай отказываются от проведения подобных трансакций в долларах.

По материалам Банки.ру
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