Венесуэла возобновила торги валютой

Венесуэльские власти решили возобновить торги валютой в рамках дополнительной системы DICOM, не проводившиеся с августа 2017 года, а также добавили к американскому доллару возможность для граждан и организаций приобрести евро по биржевому курсу.
О возобновлении торгов в DICOM сообщил глава ЦБ Венесуэлы Педро Мальдонадо.
По информации канала Globovision, физические лица смогут продавать свои евро и доллары, а также приобретать валюту в сумме, не превышающей 420 евро в квартал, или 1 680 евро в год.
Для юридических лиц ограничение составляет 340 тыс. евро в месяц.
Эксперты отмечают, что введение в систему DICOM евро может быть связано с попыткой уйти от действия санкций, которые напрямую не предполагают запрета на операции с венесуэльскими гражданами, однако многие международные банки на всякий случай отказываются от проведения подобных трансакций в долларах.
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