СБУ открыла центр обеспечения кибербезопасности

В Киеве открылся центр обеспечения кибернетической безопасности СБУ.
Об этом сообщил глава ведомства Василий Грицак.
Центр создали на базе департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Работа нового подразделения заключается в предотвращении хакерского вмешательства в работу инфраструктурных объектов и государственных служб.
В рамках центра действует лаборатория компьютерной криминалистики и реагирования на киберинциденты.
Грицак отметил, что за прошлый год специалисты сумели отбить более 50 кибератак. Также он сообщил, что сотрудникам СБУ удалось зафиксировать за организацией крупнейших кибератак стоят хакеры из России.
Напомним, вирус NotPetya, заразивший Украину в июне 2017 года, был признан ЦРУ делом рук российской разведки.
Оборудование и комплектующие, ПО для работы центра СБУ приобрела на средства, полученные от трастового фонда Украина-НАТО.
В рамках ряда договоренностей объем финансовой помощи вооруженным силам составит 5,4 млн евро, из которых на киберзащиту предусмотрено 815 тысяч евро.
Грицак также подчеркнул, что новоиспеченная структура открыта для обращений. Подразделение будет помогать учреждениям, организациям, предприятиям, профильным специалистам, а также предпринимателям.
Сообщается, что следующий этап обеспечения киберзащиты Украины – создание ситуационных центров кибербезопасности, действия которых будут координироваться из Киева.
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