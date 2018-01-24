Аэропорт "Киев" хотят переименовать

Аэропорт “Киев” (Жуляны) планируют переименовать в честь авиаконструктора Игоря Сикорского. Соответствующий проект решения был согласован 24 января на заседании постоянной комиссии Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики.
Об этом сообщила пресс-служба Киеврады.
“Коллектив аэропорта “Киев” поддержал инициативу о переименовании. Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного орана, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Принятие такого решения будет способствовать чествованию памяти выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского”, – сказала глава комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.
Отмечается, что соответствующий проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киеврады по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.
“Игорь Сикорский – всемирно известный авиаконструктор. Вошел в мировую историю авиации как автор первых многомоторных самолетов и вертолетов. Создал первые в мире: четырехмоторный самолет “Русский витязь”, тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет “Илья Муромец”, трансатлантический гидроплан и серийный вертолет одновинтовой схемы”, – напомнили в Киевраде.
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