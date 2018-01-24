Разработчики Facebook изобрели новую единицу времени — Flick

Facebook изобрела новую единицу измерения времени — флик (flick). Она эквивалентна 1/705 600 000 секунды — это больше, чем наносекунда, но меньше, чем микросекунда. Само название — это сокращение от frame tick, поскольку у этой единицы измерения кинематографические корни. Об этом на GitHub пишет ее изобретатель Кристофер Хорват, который долгое время сотрудничал с Pixar, Weta Digital и Industrial Light & Magic.

Дело в том, что в работе над фильмами и любыми визуальными эффектами, создатели видеоряда должны уметь измерять продолжительность отдельных кадров. В большинстве фильмов используется стандартная частота — 24 кадра в секунду. Если замедлить видео, получится 24 статичных изображения, которые при определенной скорости создают иллюзию движения. Если измерять продолжительность кадров с помощью стандартных единиц, каждый из них будет равен 41666666,669 наносекунды. Такие цифры выглядят некрасиво, а складывать их крайне неудобно, что создает массу проблем для художников и программистов.

Вот почему понадобился флик. Он представляет каждый фрейм в виде простого четного числа и может применяться для любой частоты кадров в видео. Если разрешение фильма — 24 кадра в секунду, то каждый фрейм будет длиться 29 400 000 флика. В видеоиграх, где приветствуется разрешение 60 кадров в секунду, фрейм будет длиться 11 760 000 фликов. Это простые и понятные числа, которые можно легко складывать и вычитать, не беспокоясь о десятичных дробях, как при работе с наносекундами. С ними удобно работать в любом разрешении — 24Гц, 25Гц, 30Гц, 48Гц, 50Гц, 60Гц, 90Гц, 100Гц или 120Гц.

Facebook выложила всю информацию по созданию и использованию фликов в открытом доступе. Теперь каждый может скачать программное обеспечение, которое позволит работать с видео с использованием новой единицы измерения времени. Для создателей визуальных эффектов флики могут стать универсальной заменой наносекундам.