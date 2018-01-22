Sony остается на рынке смартфонов

Дизайн аппаратов марки не менялся кардинальным образом несколько лет и на фоне конкурентов выглядит устаревшим. Тем не менее, президент и генеральный директор компании Кадзуо Хираи заверил общественность в том, что, несмотря на все трудности, Sony не уйдёт с рынка смартфонов.
По словам господина Хираи, данная ниша – это своеобразный билет компании в телекоммуникационную отрасль. Позиция фирмы в рейтингах производителей телефонов не столь важна для неё ещё и потому, что, даже выпуская не самые популярные модели, она всё равно остаётся одним из ключевых игроков данного сегмента. Как известно, Sony является одним из крупнейших поставщиков модулей камер для мобильных устройств.
Sony была одной из немногих участниц CES 2018, представивших в Лас-Вегасе новые смартфоны. Другие бренды, включая Samsung, приберегли новинки для более профильного мероприятия – Mobile World Congress, который в этом году будет проводиться с 26 февраля по 1 марта. На MWC 2018 у Sony припасены новинки, причём, как ожидается, даже более интересные, чем были показаны на Consumer Electronics Show. Речь идёт в первую очередь о Xperia XZ Pro, оснащённом процессором Qualcomm Snapdragon 845 и 5,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4К. Подробности об этом гаджете стали известны на днях благодаря независимым источникам.
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