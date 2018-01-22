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Datsun представил первый кроссовер в своей линейке

Datsun представил первый кроссовер в своей линейке

Японская компания Datsun представила свой первый кроссовер – Cross. Это шестая модель в глобальной линейке бренда.

Габаритная длина кроссовера составляет 3995 мм, ширина – 1670, высота – 1560, а колесная база достигает 2450 мм.

Cross оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем с тремя цилиндрами и без наддува, который с 5-ступенчатой механической коробкой передач выдает 68 сил, а в паре с вариатором – 78 л.с. Максимальный крутящий момент – 104 Нм.

В оснащение кроссовера Datsun вошли система стабилизации, ABS, система перераспределения тормозных усилий и трекшн-контроль.

Модель, разработанную специально для индонезийского рынка, будут собирать в городе Пурвакарта на Западной Яве. Стоимость Datsun Cross составит от 163 миллионов индонезийских рупий (около 350 тысяч гривен).

По материалам bigmir.net
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