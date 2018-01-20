5% украинцев в Польше занимаются интеллектуальным трудом - исследование

В Польше фиксируют рост доли трудовых мигрантов из Украины, которые занимаются высококвалифицированной работой.

Об этом сообщила Виктория Шум, менеджер проектов PBN Hill+Knowlton Strategies.

Согласно недавнему исследованию Национального банка Польши, около 70% украинцев в Польше – это “синие воротнички”, то есть те, которые работает на стройплощадках, в производственных цехах, в очистной промышленности и т.д., выполняя довольно простую работу после короткого обучения.

Уровень дохода украинских “синих воротничков” составляет от 800 до 2000 злотых в месяц (от 6,7 тыс грн до 16,8 тыс грн).

По данным польского Центробанка, на сегодняшний день только 5% украинцев в Польше – это “белые воротнички”.

Однако эксперты польского рынка труда отмечают, что с каждым годом в Польшу приезжает все больше квалифицированных кадров из Украины, которые легко могут устроиться на работу специалистами, менеджерами и администраторами, как в польские, так и международные компании.

Согласно последним данным Национального банка Польши, ежегодно украинцы в Польше зарабатывают в среднем около 8 млрд злотых (около 67 млрд грн), из них около 5 млрд злотых (42 млрд грн) украинцы пересылают домой.

“За последний год суммы и количество переводов из Польши в Украину через онлайн сервис TransferGo выросли почти на 100%”, – комментирует Магнус Олби, директор по маркетингу TransferGo.

“Благодаря тому, что с каждым годом все больше украицев находят более квалифицированную и оплачиваемую работу в Польше, мы ожидаем дальнейшего роста в сфере денежных переводов в Украину”, – сказал он.