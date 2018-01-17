NASA показало испытание новейшего телескопа холодом

В начале декабря прошлого года новый космический телескоп Джеймс Уэбб успешно прошел криогенные тесты. Части телескопа (научный приборный отсек и оптический элемент) были погружены в герметичную камеру, где прошли ряд тестов. Специалисты NASA должны были убедиться, что Джеймс Уэбб сможет исправно работать в условиях холодной безвоздушной среды космоса.

Теперь же космическое агентство США опубликовало таймлапс-видео, демонстрирующее процесс погрузки нового космического телескопа в криогенную камеру (а также выгрузки — после длительных испытаний). В ходе тестов инженеры варьировали температуру внутри камеры — в частности, температура падала до -233 градусов Цельсия. Ближе к концу тестирования камеру начали постепенно нагревать, впускать в нее воздух; дверь камеры специалисты открыли 1 декабря.

Теперь, по завершении криогенных тестов, телескоп им. Джеймса Уэбба будет перевезен на тестовый стенд Northorn Grumman Aerospace Systems в Редондо-Бич (штат Калифорния), где будет оборудован двигательным отсеком. NASA планирует запустить новый телескоп весной 2019 года.