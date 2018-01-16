В ГПУ прокомментировали обыски в "Укргазвыдобуванни"

Обыски в ПАО “Укргазвыдобування” проводились через закупки запасных частей к насосам по завышенной цене.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель ГПУ Андрей Лысенко.

“5 мая 2017 по материалам ГУ БКОП СБ Украины было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления (ч.5 ст. 191 УК Украины), и Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ начато досудебное расследование”, – говорится в сообщении.

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По словам спикера, касалось оно факта закупки ПАО “Укргазвыдобування” в октябре 2016 запасных частей к насосам в ООО “Украина-2000” на общую сумму более 51 млн гривен, что превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз.

В ходе досудебного расследования уже установлено, что должностные лица ПАО “Укргаздобыча” с целью завладения средствами, вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам.

Досудебное расследование продолжается.