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СБУ и ГПУ снова пришли с обысками в "Укргазвыдобування"

СБУ и ГПУ снова пришли с обысками в "Укргазвыдобування"

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры проводят обыски в государственной компании “Укргазвыдобування”.

Об этом компания сообщила на странице в Facebook.

“Во вторник утром в ПАО “Укргазвыдобування” представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока неизвестно, по какому делу. Ожидаем информацию”, – говорится в сообщении.

Отмечается, Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура уже проводили обыски в компании “Укргазвидобування” в начале февраля, июля и августа прошлого года.

По материалам Економічна Правда
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