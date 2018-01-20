Мировой туризм вырос до максимума семи лет

В прошлом году количество туристов в мире достигло 1,32 млрд человек, что стало максимальным показателем за семь лет. Чаще всего туристы посещали Европу и Африку.

В 2017 году количество туристов в мире увеличилось на 7% и достигло 1,32 млрд человек. Это максимальный результат за последние семь лет, сообщает LIGA.net со ссылкой на Всемирную туристскую организацию ООН.

“Наибольший рост (+8%) показали европейские страны и Африка. Всего в Европу в 2017 г. приехало порядка 671 млн человек, при этом Африку посетили рекордные для этого региона 62 млн туристов”, – сказано в сообщении.

В 2017 году турпоток в Азиатско-Тихоокеанский регион вырос на 6%, составив 324 млн человек, на Ближний Восток – на 5% (58 млн), в Северную и Южную Америку – на 3% (207 млн туристов).

Всемирная туристская организация ООН прогнозирует, что в 2018 г. положительная тенденция сохранится, и турпоток вырастет еще на 4-5%.