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Украина существенно нарастила торговлю с Россией – Госстат

Украина существенно нарастила торговлю с Россией – Госстат

Украина по итогам 11 месяцев 2017 года увеличила экспорт товаров в Россию на 11,6%, а импорт из России – на 38,2% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Так, за 11 месяцев 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на 3,58 млрд долларов. Импорт составил 6,33 млрд долларов. Кроме того, Украина продолжает торговать с РФ себе в убыток – покупка товаров превысила продажу на 2,74 млрд долларов.

Экспорт продукции в страны Европейского Союза также вырос – на 30,4%. Импорт товаров из ЕС увеличился на 22,8%. Также, как сообщалось ранее, Украина нарастила объемы торговли с Канадой: экспорт в эту страну после вступления в силу соглашения о свободной торговле вырос на 61,5%.

В целом в январе-ноябре 2017 года экспорт товаров из Украины составил 39,48 млн долларов, импорт – 44,69 млн долларов. По сравнению с январем-ноябрем 2016 года экспорт увеличился на 20,6%, импорт – на 27,5%. Отрицательное сальдо составило 5,21 млрд долларов.

По материалам Сегодня
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