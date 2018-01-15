Экс-соратники Саакашвили намерены создать в Грузии свою криптовалюту- СМИ

В Грузии оппозиционная партия Гирчи заявила о намерении создать собственную криптовалюту и начать в стране приватизацию госимущества на базе технологии блокчейн.

Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Партия Гирчи была основана в ноябре 2015 года группой политиков, которые покинули ряды бывшей правящей партии Единое национальное движение, созданной экс-президентом Грузии Саакашвили.

В партии заявляют, что созданную криптовалюту они поровну раздадут всем гражданам Грузии, а те, в свою очередь, на нее смогут приобрести имущество, находящееся в собственности государства.

Как считают в Гирчи, с помощью созданных партией виртуальных денег, граждане Грузии “смогут оживить замороженные активы на десятки, а возможно, и на сотни миллионов долларов, снова вернуть собственность и затем включиться в экономическую деятельность”.

Таким образом, в Грузии “появится большая группа новых владельцев, все граждане быстро разбогатеют, имущественные права будут расширены, а стоимость активов будет постоянно расти”, заявляют в оппозиционной партии, подчеркивая, что виртуальная валюта будет намного стабильнее, чем лари или доллар.

Криптовалюта не является средством оплаты в Грузии. Ее деятельность не регулируется грузинским законодательством, и соответственно, виртуальная валюта не регулируется Национальным банком Грузии.