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90% металлических труб в Киеве нуждаются в замене - Кличко

90% металлических труб в Киеве нуждаются в замене - Кличко

Почти 90% подземных коммуникаций Киева изношены и требуют замены.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, столичная власть начала разработку концепции развития столичного теплоэнергетического комплекса на 10 лет, где предусмотрена модель комплексного финансирования.

“В Киеве есть проблема изношенности труб, десятками лет не производилась их замена. Мы видим, в каком состоянии дороги, но мы не видим, в каком состоянии коммуникации под землей”, – отметил мэр.

“Заменяя трубы, специалисты говорят, что огромные металлические трубы иногда толщиной с бумажный лист – ржавчина и коррозия съедают металл, поэтому – и частые порывы, которые случаются в городе, потери воды и тепла. Мы в этом направлении инвестируем средства в замену старых коммуникаций на современные трубы, у которых длительный срок эксплуатации”, – сказал Кличко.

Мэр сообщил, что в Киеве около 20 тыс. км труб и почти 90% из них нуждаются в замене.

“Это огромные финансовые вливания и мы работаем над разработкой комплексной программы по замене коммуникаций, которую впоследствии примем”, – добавил градоначальник.

Он уточнил, что разрабатываемая программа предусматривает модель комплексного финансирования – из государственного и городского бюджетов, а также за счет средств инвесторов.

По материалам Економічна Правда
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