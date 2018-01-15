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Из Tesla сделали самый быстрый бронированный автомобиль в мире

Из Tesla сделали самый быстрый бронированный автомобиль в мире

Компания Armormax представила пуленепробиваемый вариант седана Tesla Model S P100D, который производитель назвал самым быстрым бронированным автомобилем в мире.

Производитель утверждает, что кузов машины усилили особым волокном, выдерживающим выстрел из крупнокалиберной винтовки.

Для бронирования крыши, дверей, стоек и пола машины используется ламинированное синтетическое волокно и термически обработанный баллистический сплав.

Стандартные стекла электрокара заменены на многослойное оргстекло с поликарбонатной ламинацией. В компании особо подчеркивают, что не использовали для бронирования общепринятые стальные листы.

В оснащение машины также входят усиленная подвеска, безопасные шины RunFlat, защищенные элементы силовой установки. При этом масса доработанного автомобиля всего на 250 килограммов больше стандартного (2289 кг).

Tesla Model S P100D оснащается двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 773 л.с. и 967 Нм крутящего момента. До 100 километров в час электрокар разгоняется за 2,6 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч.

По материалам bigmir.net
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