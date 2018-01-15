Из Tesla сделали самый быстрый бронированный автомобиль в мире

Компания Armormax представила пуленепробиваемый вариант седана Tesla Model S P100D, который производитель назвал самым быстрым бронированным автомобилем в мире.
Производитель утверждает, что кузов машины усилили особым волокном, выдерживающим выстрел из крупнокалиберной винтовки.
Для бронирования крыши, дверей, стоек и пола машины используется ламинированное синтетическое волокно и термически обработанный баллистический сплав.
Стандартные стекла электрокара заменены на многослойное оргстекло с поликарбонатной ламинацией. В компании особо подчеркивают, что не использовали для бронирования общепринятые стальные листы.
В оснащение машины также входят усиленная подвеска, безопасные шины RunFlat, защищенные элементы силовой установки. При этом масса доработанного автомобиля всего на 250 килограммов больше стандартного (2289 кг).
Tesla Model S P100D оснащается двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 773 л.с. и 967 Нм крутящего момента. До 100 километров в час электрокар разгоняется за 2,6 секунды. Максимальная скорость — 250 км/ч.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина – третья в мире по росту зарплатВчера, 18:00 - 4109 12
Эксперт назвал сроки укрепления гривныВчера, 21:00 - 7586 10
Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 годуВчера, 13:00 - 2125 10
Пенсионерам предложили поработать - КабминВчера, 14:00 - 3652 5
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты3 ч. назад - 3127 3
Эксперт назвал сроки укрепления гривныВчера, 21:00 - 7586 10
Украина – третья в мире по росту зарплатВчера, 18:00 - 4109 12
Пенсионерам предложили поработать - КабминВчера, 14:00 - 3652 5
Евро-5 и «еврономера»: что предлагают депутаты3 ч. назад - 3127 3
Стратег c Уолл-стрит Том Ли считает, что биткоин «легко может удвоиться в цене» в 2018 годуВчера, 13:00 - 2125 10
Мэр Киева представил новые трамваи PESA12.01.2018, 16:10 - 2030 1
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками11.01.2018, 15:10 - 1735 2
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)09.01.2018, 15:10 - 4811 5
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2877
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1797 2
Стратег з Волл-стріт Том Лі вважає, що біткойн «легко...Обговорення статей
УкргазбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Російська економікаСвітова економіка
«7 НОВИНОК НАЛОГОВОГО «СЕЗОНА» 2018Податки та Оподаткування, Державний бюджет