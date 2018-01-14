Microsoft рассказала, кто больше всех пострадает от уязвимостей Meltdown и Spectre

Компания Microsoft опубликовала официальное заявление относительно возможного снижения производительности компьютеров после установки патча, закрывающего уязвимости Meltdown и Spectre. По словам вице-президента подразделения Windows Терри Майерсона, сильнее всего могут пострадать владельцы компьютеров старше двух лет.
«Одним из главных вопросов относительно всех этих исправлений является влияние, которое они могут оказать на производительность как ПК, так и серверов. Важно отметить, что многие из тестов, ранее опубликованные, не учитывают обновления ОС и процессора. Мы проводим наши собственные тесты и демонстрируем их результаты по завершении, но я хочу отметить, что мы одновременно продолжаем работать над настройкой производительности. Наш опыт показал, что исправления 2017-5753 и 2017-5754 несут минимальные снижения скорости работы, в то время как патч 2017-5715 оказывает на неё заметное влияние», — рассказал Терри Майерсон.
Меньше всего изменений в плане производительности после установки патча заметят владельцы компьютеров на Windows 10 2016 года выпуска или новее с процессорами Intel семейств Skylake и Kaby Lake. Пользователям ПК на Windows 10 с чипами Haswell 2015 года выхода и старее стоит ожидать более существенного снижения скорости работы. Больше всего пострадают пользователи Windows 7 и 8.
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