Украинским пользователям ПК отключат Google Диск

Украинским пользователям Google Диск начали поступать сообщения о том, что дальнейшая поддержка PC/Mac версии приложения полностью прекращается.

Как сообщается на официальном блоге компании, поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря прошлого года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт.

Доступ к данным в облаке сохранится через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение.

Впрочем, Google, тут же готовится предложить пользователям замену:

Для частных пользователей будет доступен Backup and Sync – по сути, обновленная версия Диска, но с дополнительными возможностями;