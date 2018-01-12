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Украинским пользователям ПК отключат Google Диск

Украинским пользователям ПК отключат Google Диск

Украинским пользователям Google Диск начали поступать сообщения о том, что дальнейшая поддержка PC/Mac версии приложения полностью прекращается.

Как сообщается на официальном блоге компании, поддержка сервиса прекратилась еще 11 декабря прошлого года, а 12 марта 2018 он окончательно будет закрыт.

Доступ к данным в облаке сохранится через веб-интерфейс, а также через мобильное приложение.

Впрочем, Google, тут же готовится предложить пользователям замену:

  • Для частных пользователей будет доступен Backup and Sync – по сути, обновленная версия Диска, но с дополнительными возможностями;
  • Корпоративным пользователям предложат Drive File Stream – более комплексное и удобное «облачное» решение. Но полноценно его использование возможно будет только при платной подписке.
По материалам УБР
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