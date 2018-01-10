В Украине ликвидировали автозавод

Украинский автопром медленно и уверено доживает свое. Основные причины: падение спроса и экономическая нецелесообразность производства.

Пришел черед и Кременчугского автосборочного завода (КрАСЗ). Хозяйственный суд Полтавской области ликвидировал предприятие. Решение было принято по заявлению Альфа-банка. Отметим, что завод остановил выпуск автомобилей еще в августе 2014 года.

Напомним, что предприятие входило в группу компаний АИСр и специализировалось на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей.

На КрАСЗ собирали корейские внедорожники SsangYong Rexton, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon, SsangYong Korando; китайские седаны CK-2, MK, MK-2 и МК cross, Geely Emgrand 7 (также EC7, Emgrand x7 и Emgrand 8). Также было освоено производство и сборка автомобилей с ручным управлением на базе автомобилей CK-2 под заказ Фонда социальной защиты инвалидов.