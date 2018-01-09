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Глава JP Morgan извинился за Bitcoin

Глава JP Morgan извинился за Bitcoin

Глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон признался, что жалеет, что называл Bitcoin мошенничеством, но заявил, что криптовалюта его по-прежнему не интересует.

Господин Даймон в интервью телеканалу Fox Business признался, что сожалеет о том, что в сентябре 2017 года назвал криптовалюту мошенничеством похуже того, что пришлось пережить Голландии во времена «тюльпановой лихорадки».

«Я сожалею о том, что делал (такие комментарии)», — заявил он.

Глава JP Morgan также признал, что система блокчейн вполне эффективно работает, что позволяет выпустить и «криптоиену», и «криптодоллар», и другие новые криптовалюты.

«У меня просто другое мнение о Bitcoin, чем у остальных людей. Меня он вообще не интересует», — подытожил Джеймс Даймон.

Справка Finance.UA:

  • Ранее глава JP Morgan назвал биткоин “мошенничеством” и сравнил наиболее популярную на текущий момент криптовалюту с “тюльпановой манией”, которая “плохо кончится”.
  • В 2013 г. JP Morgan выплатил Минюсту США рекордный штраф в $13 млрд по обвинениям в мошенничестве с ипотечными ценными бумагами и в плане использования технологий, ассоциированных с криптовалютами, для выгоды компании.
  • В том же 2013 г. JP Morgan подал заявку на регистрацию патента в США по использованию электронной платежной системы, использующей определенные аспекты того, что спустя несколько лет Джейми Даймон назовет “мошенничеством”.
По материалам Финансовый клуб
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