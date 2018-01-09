Глава JP Morgan извинился за Bitcoin

Глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон признался, что жалеет, что называл Bitcoin мошенничеством, но заявил, что криптовалюта его по-прежнему не интересует.
Господин Даймон в интервью телеканалу Fox Business признался, что сожалеет о том, что в сентябре 2017 года назвал криптовалюту мошенничеством похуже того, что пришлось пережить Голландии во времена «тюльпановой лихорадки».
«Я сожалею о том, что делал (такие комментарии)», — заявил он.
Глава JP Morgan также признал, что система блокчейн вполне эффективно работает, что позволяет выпустить и «криптоиену», и «криптодоллар», и другие новые криптовалюты.
«У меня просто другое мнение о Bitcoin, чем у остальных людей. Меня он вообще не интересует», — подытожил Джеймс Даймон.
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