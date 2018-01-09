Глава JP Morgan извинился за Bitcoin

Глава JP Morgan Chase Джеймс Даймон признался, что жалеет, что называл Bitcoin мошенничеством, но заявил, что криптовалюта его по-прежнему не интересует.

Господин Даймон в интервью телеканалу Fox Business признался, что сожалеет о том, что в сентябре 2017 года назвал криптовалюту мошенничеством похуже того, что пришлось пережить Голландии во времена «тюльпановой лихорадки».

«Я сожалею о том, что делал (такие комментарии)», — заявил он.

Глава JP Morgan также признал, что система блокчейн вполне эффективно работает, что позволяет выпустить и «криптоиену», и «криптодоллар», и другие новые криптовалюты.

«У меня просто другое мнение о Bitcoin, чем у остальных людей. Меня он вообще не интересует», — подытожил Джеймс Даймон.

Справка Finance.UA:

Ранее глава JP Morgan назвал биткоин “мошенничеством” и сравнил наиболее популярную на текущий момент криптовалюту с “тюльпановой манией”, которая “плохо кончится”.

В 2013 г. JP Morgan выплатил Минюсту США рекордный штраф в $13 млрд по обвинениям в мошенничестве с ипотечными ценными бумагами и в плане использования технологий, ассоциированных с криптовалютами, для выгоды компании.