Сноса пока не будет: в аэропорту Борисполь разъяснили будущее терминалов B и F

Администрация аэропорта Борисполь не планирует сносить терминалы B и F в ближайшей перспективе. Эти объекты будут функционировать как минимум до 2030, а то и до 2045 года. В частности, терминал F будет задействован в обслуживании чартерных рейсов. При этом, по мере роста пассажиропотока, в аэропорту Борисполь будет создано шесть терминальных комплексов, которые будут объединены в один единый узел. Такое официальное разъяснение предоставили на государственном предприятии, уточняя мысль коммерческого директора аэропорта Георгия Зубко, которую он высказал в своем блоге на сайте ЦТС.

“В краткосрочной перспективе при условии экономической целесообразности терминал F будет использоваться для обеспечения чартерных перевозчиков и для осуществления регулярных перелетов point to point (прямые перелеты), поскольку хабовая модель развития “Борисполя” предусматривает обслуживание всех трансферных пассажиров “под одной крышей” – в терминале D”, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вместе с тем, в долгосрочной перспективе, если годовой пассажиропоток воздушных ворот Украины достигнет 30 млн человек, терминалы B и F могут попасть под пятно застройки. “Это необходимо для дальнейшего развития аэропорта Борисполь. В частности, согласно проекту плана развития, к 2045 году должно быть построено 6 объединенных терминальных комплексов и реконструировано вторую взлетно-посадочную полосу”, – уточнили в администрации предприятия.

При этом в аэропорту Борисполь отмечают, что снос терминалов будет возможен только при выполнении нескольких условий. Первым из них является сохранение действующей динамики роста пассажиропотока. В результате чего, в 2022 году аэропорт будет обслуживать 25 млн пассажиров в год. “В то же время, допускается корректировка даты полного завершения проекта в связи с изменением динамики роста годового пассажиропотока”, – уточнили в в пресс-службе аэропорта.

Вторым условием является одобрение правительства Украины. Администрация предприятия совместно с профильной австрийской консалтинговой компанией Airport Consulting Vienna подготовила Стратегический план развития аэропорта Борисполь, который рассчитан на поэтапное развитие аэропорта до максимально возможного уровня пассажиропотока – 54 млн человек в год. В первой половине 2018 года Стратегический план должен быть утвержден Кабинетом Министров Украины.

Напомним, ранее коммерческий директор аэропорта Борисполь Георгий Зубко высказал мнение, что терминалы B и F по мере расширения терминала D будут снесены.