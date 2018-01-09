В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)

Развитие аэропорта Борисполь требует расширения действующего терминала D в сторону терминалов B и F, которые планируют снести.

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта Борисполь Георгий Зубко в своем блоге на ЦТС.

“Если говорить о намеченном пути развития аэропорта Борисполь в ближайшие годы, то подобной масштабной перестройки инфраструктурного объекта в Украине пока еще не было. Старые терминалы B и F будут снесены, так как устаревшие конструкции и неправильное планирование данных комплексов нельзя модернизировать. Вместо них будут построены пять новых терминалов, большой операционный центр, гостиница, паркинги, специальные галереи для прохода транзитных пассажиров”, – пишет Зубко.

По его словам, галерея терминала D будет постепенно расширяться в сторону терминала В, что позволит увеличить количество выходов на посадку.

Он также отметил, что на ближайшие пять лет строительная смета проекта составляет не менее 10 млрд грн. В первую очередь, от терминала D в сторону терминала B будет достроена галерея, которая позволит увеличить количество выходов на посадку на 6 единиц, расширена зона обработки и сортировки багажа, расширен перрон перед терминалом D, а максимальный пассажиропоток возрастет до 15 млн пассажиров в год.

Ранее генеральный директор Борисполя Павел Рябикин заявлял, что терминал В будет реконструирован в процессе расширения терминала D.

“Терминал D должен стать таким узлом, который в процессе развития хаба будет вытягиваться в сторону терминала В, хотим мы того или нет. Со временем появится новый терминальный узел со своей системой сортировки багажа. Новый узел возникнет на месте терминала В. Но это перспектива 7-10 лет. Иными словами, речь идет об интеграции терминалов, которые, по сути, станут единым терминалом, способным принимать 25-30 млн пассажиров в год. Естественно, что в этом случае терминал будет реконструирован”, – говорил Рябикин.

Позже в аэропорту Борисполь разъяснили будущее терминалов B и F.