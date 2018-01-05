Кипрский суд предписал заморозить активы Ахметова на $820 млн - СМИ

Окружной суд Никосии 27 декабря постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу “Укртелекома”. Об этом пишет Financial Times.

Под заморозку активов может попасть в том числе самая дорогая квартира в Гайд-парке в Лондоне, которую Ахметов приобрел в 2011 году.

Заморозка активов произошла по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко. Raga продала “Укртелеком” Ахметову в 2013 году за 860 млн долларов, но бизнесмен якобы внес только 100 млн долларов аванса и прекратил платежи.

Напомним, что государство продало 92,79% акций “Укртелекома” в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания “ЕСУ”, дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.