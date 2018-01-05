Один из крупнейших игроков теряет украинский авторынок

Российская компания «АвтоВАЗ» так и не начала поставки в Украину таких моделей, как Lada Vesta и Lada Xray. Другие автомобили этого производителя на украинском рынке — в дефиците.
В январе прошлого года представители российского концерна официально заявили, что со II квартала 2017 года в Украине возобновятся поставки «Гранты» и «Калины». Во втором полугодии у украинских дилеров должны были появиться Lada Vesta и Lada Xray.
Однако ни одно из данных обещаний не было выполнено. В Украине уже около года можно найти только две модели «АвтоВАЗа» — «Ниву» и «Ларгус».
Как результат, продажи Lada на украинском рынке продолжают стремительно падать, о чем свидетельствует статистика, публикуемая ассоциация «Укравтопром». Так, если в 2016-м российская компания продала в Украине более 1500 автомобилей, то в 2017-м показатель упал почти в два раза.
По итогам прошлого года ВАЗу не удалось войти даже в топ-20 популярных марок авто в Украине. Хотя к агрессии России — оккупации Крыма и войны в Донбассе — российский бренд был одним из лидеров украинского автомобильного рынка.
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