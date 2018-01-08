Хакерские атаки 2018 года возглавит ИИ

Искусственный интеллект эволюционирует все быстрее и уже в 2018 году станет опасным оружием в руках хакеров. Он научится адаптироваться и взламывать защитные системы, перехватывать контроль над голосовыми помощниками и даже выдавать себя за человека.
Летом 2016 семь команд хакеров прибыли в Лас-Вегас, чтобы принять участие в Cyber Grand Challenge, мероприятии, в котором одни автоматические системы соревновались, взламывая другие. Победителем стала машина под названием Mayhem, которая теперь выставлена в Национальном музее американской истории в Вашингтоне как первое нечеловеческое «существо», занявшее первое место в престижном конкурсе хакеров.
В 2017 году Mayem не смог повторить свой подвиг и проиграл команде людей. По всей видимости, машине не хватило творческого подхода, интуиции и мотивации. Но в 2018 году все изменится. Прогресс в теории и практике искусственного интеллекта, а также прорывы в кибербезопасности указывают на то, что алгоритмы машинного обучения станут ключевыми элементами киберзащиты и кибератаки.
Большинство специалистов по информационной безопасности (62%, согласно опросу компании Cylance), считают, что хакеры станут использовать ИИ как кибероружие уже в 2018 году.
На Defcon 2017 датолог из Endgame (фирмы-распространителя систем безопасности) продемонстрировал работу автоматизированной программы, которая изучила среду OpenAI Gym и научилась прятать вредоносный файл от антивирусов.
Еще несколько подобных инструментов и инноваций — и будет несложно представить себе, как ИИ поднимается еще на одну ступеньку вверх по эволюционной лестнице и создает системы, способные адаптироваться, выискивать компьютерные уязвимости и использовать их во вред человеку.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как будут сносить хрущевки в УкраинеВчера, 20:00 - 1963 16
Украина откроет рынок земли – МиклошВчера, 14:00 - 2708 8
Mercedes готовит «убийцу» Porsche Panamera (фото)Позавчера, 18:00 - 12948 2
Число крупных дата-центров в мире выросло почти до 400Вчера, 00:00 - 477 1
Венесуэла обеспечит свою криптовалюту 5 млрд баррелей нефтиВчера, 18:00 - 633 1
Что изменится в правилах дорожного движения в 2018 годуВчера, 10:00 - 5577
Украина откроет рынок земли – МиклошВчера, 14:00 - 2708 8
Что ждать от цен на машины в этом году?Вчера, 16:00 - 2493
ТОП-10 стран с лучшими дорогами в мире (список)Вчера, 12:00 - 2309
Как будут сносить хрущевки в УкраинеВчера, 20:00 - 1963 16
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1091
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 778 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1031
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 826
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 1044
Як будуть зносити хрущовки в УкраїніОбговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості