Айфоны научили майнить криптовалюту

Разработчик и создатель джейлбрейков Элиас Лимнеос выпустил приложение MobileMiner, позволяющее майнить криптовалюты прямо с iPhone. Программа работает в фоновом режиме, но сильно нагружает смартфон и разряжает его батарею, сообщает 9to50mac.

Программа недоступна для широкого круга пользователей iPhone, так как предусматривает длительную фоновую работу, что запрещено правилами App Store. Поэтому приложение приходится устанавливать на смартфон в обход репозитория, имея аккаунт разработчика приложений. Сам MobileMiner бесплатен и находится в открытом доступе.

По словам разработчика, приложение особенно эффективно на новых смартфонах с современным процессором — iPhone 7, iPhone 8 или iPhone X. После установки программы нужно выбрать, какую валюту будет майнить айфон. На выбор предлагаются биткоин, монеро, Bytecoin, эфириум и прочие валюты. Также необходимо выставить время работы приложения, доступна опция майнинга в течение 24 часов.

Издание 9to50mac проверило приложение, заставив его майнить валюту Electroneum. Оказалось, смартфон прилично нагревается в процессе работы и сильно разряжает батарею. Например, аккумулятор iPhone X “умер“ за четыре-пять часов. По приблизительной оценке, в режиме майнинга 24/7 в месяц можно заработать $12 (без учёта расходов на электричество).

Очевидно, что, несмотря на высокую производительность современных смартфонов, майнить с их помощью не очень эффективно. Кроме изнашивания батареи есть реальный риск поломки процессора, который вынужден в режиме майнинга постоянно работать на повышенных оборотах.