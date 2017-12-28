Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 521 0

Айфоны научили майнить криптовалюту

Айфоны научили майнить криптовалюту

Разработчик и создатель джейлбрейков Элиас Лимнеос выпустил приложение MobileMiner, позволяющее майнить криптовалюты прямо с iPhone. Программа работает в фоновом режиме, но сильно нагружает смартфон и разряжает его батарею, сообщает 9to50mac.

Программа недоступна для широкого круга пользователей iPhone, так как предусматривает длительную фоновую работу, что запрещено правилами App Store. Поэтому приложение приходится устанавливать на смартфон в обход репозитория, имея аккаунт разработчика приложений. Сам MobileMiner бесплатен и находится в открытом доступе.

По словам разработчика, приложение особенно эффективно на новых смартфонах с современным процессором — iPhone 7, iPhone 8 или iPhone X. После установки программы нужно выбрать, какую валюту будет майнить айфон. На выбор предлагаются биткоин, монеро, Bytecoin, эфириум и прочие валюты. Также необходимо выставить время работы приложения, доступна опция майнинга в течение 24 часов.

Издание 9to50mac проверило приложение, заставив его майнить валюту Electroneum. Оказалось, смартфон прилично нагревается в процессе работы и сильно разряжает батарею. Например, аккумулятор iPhone X “умер“ за четыре-пять часов. По приблизительной оценке, в режиме майнинга 24/7 в месяц можно заработать $12 (без учёта расходов на электричество).

Очевидно, что, несмотря на высокую производительность современных смартфонов, майнить с их помощью не очень эффективно. Кроме изнашивания батареи есть реальный риск поломки процессора, который вынужден в режиме майнинга постоянно работать на повышенных оборотах.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2017