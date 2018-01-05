Названы лидеры рынка робомобилей

Российский Международный центр робототехники (IRC) провел масштабное исследование рынка беспилотных автомобилей. Выводы российских и зарубежных экспертов: рынок отличает большая степень сегментации, при этом, в каждом сегменте уже обозначился лидер. Но среди них нет Google и Waymo.
В группе автопроизводителей лидером рейтинга стал Volkswagen. Авторы исследования объясняют этот результат объявлением о выходе Audi А8 с функцией Audi AI Traffic Jam Pilot — автоматического движения в пробках. Предполагается, что она способна брать на себя управление на скоростях до 60 км/ч. Событие имеет громкий резонанс, как в среде профессионалов рынка, так и широкой пользовательской аудитории.
На втором месте Daimler. Возможности Mercedes в создании автономных технологий вождения уже оценили пользователи lux-класса.
На третьем месте остановилась Tesla. Возможно, детище Илона Маска могло бы и подняться выше, однако эксперты, в какой-то степени, были сдержаны в ее оценках, ссылаясь на осторожное отношение к ее маркетингу, а также памятуя факт произошедшей в прошлом году аварии с гибелью человека по вине автопилота.
В группе производителей комплектующих эксперты также поставили наивысшие баллы немецким корпорациям Bosch и Continental. И это не удивительно. Системы автопарковки, стабилизации и другая продукция Bosch буквально захлестнула авторынок. Весной этого года компания совместно с Daimler объявила о создании системы беспилотного управления автомобилями к началу 2020-х. Также Bosch анонсировал строительство завода по производству чипов для беспилотного транспорта стоимостью в 1 млрд. евро. Его открытие запланировано на 2019 год.
Continental в октябре представила беспилотное авто будущего под маркой Continental Bee, предназначенное как для грузовых, так и пассажирских перевозок. Компания также приобрела пакет акций французского разработчика решений для автономного транспорта EasyMile.
Замыкает тройку лидеров Delphi. Весной этого года корпорация присоединилась к совместной инициативе BMW и Intel/Mobileye по разработке технологии беспилотного вождения к 2021 году и уже представила прототип платформы, на основе которой будут вестись совместные разработки. А осенью стало известно о покупке Delphi за 450 миллионов долларов фирмы Nutonomy, запустившей в Сингапуре пилотный проект сервиса такси с системами автономного управления.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Какие обещания не успел выполнить президент в 2017 году (инфографика)Вчера, 10:00 - 2870 83
В Украине нарастает дефицит кадровВчера, 12:00 - 5446 27
Налоговики рассказали, где живут владельцы самых дорогих автомобилей в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 2860 9
С каждым годом все больше украинцев считают направление развития страны неверным - социологиВчера, 17:00 - 1338 8
Эксперт рассказал, как долгие выходные влияют на экономикуВчера, 19:00 - 690 7
В Украине нарастает дефицит кадровВчера, 12:00 - 5446 27
Какие обещания не успел выполнить президент в 2017 году (инфографика)Вчера, 10:00 - 2870 83
Налоговики рассказали, где живут владельцы самых дорогих автомобилей в Украине (инфографика)Вчера, 14:00 - 2860 9
Крах биткойна вызовет обвал фондового рынка - экспертыВчера, 21:00 - 1986 1
В Минфине рассказали, что будет с упрощенной системой в 2018 годуВчера, 20:00 - 1968 2
NASA создает робота-стрекозу для покорения ТитанаВчера, 15:10 - 284 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную костьПозавчера, 15:10 - 641
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 569
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 811
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии31.12.2017, 15:10 - 1446
У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...Обговорення статей
КонкордОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів