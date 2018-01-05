Названы лидеры рынка робомобилей

Российский Международный центр робототехники (IRC) провел масштабное исследование рынка беспилотных автомобилей. Выводы российских и зарубежных экспертов: рынок отличает большая степень сегментации, при этом, в каждом сегменте уже обозначился лидер. Но среди них нет Google и Waymo.

В группе автопроизводителей лидером рейтинга стал Volkswagen. Авторы исследования объясняют этот результат объявлением о выходе Audi А8 с функцией Audi AI Traffic Jam Pilot — автоматического движения в пробках. Предполагается, что она способна брать на себя управление на скоростях до 60 км/ч. Событие имеет громкий резонанс, как в среде профессионалов рынка, так и широкой пользовательской аудитории.

На втором месте Daimler. Возможности Mercedes в создании автономных технологий вождения уже оценили пользователи lux-класса.

На третьем месте остановилась Tesla. Возможно, детище Илона Маска могло бы и подняться выше, однако эксперты, в какой-то степени, были сдержаны в ее оценках, ссылаясь на осторожное отношение к ее маркетингу, а также памятуя факт произошедшей в прошлом году аварии с гибелью человека по вине автопилота.

В группе производителей комплектующих эксперты также поставили наивысшие баллы немецким корпорациям Bosch и Continental. И это не удивительно. Системы автопарковки, стабилизации и другая продукция Bosch буквально захлестнула авторынок. Весной этого года компания совместно с Daimler объявила о создании системы беспилотного управления автомобилями к началу 2020-х. Также Bosch анонсировал строительство завода по производству чипов для беспилотного транспорта стоимостью в 1 млрд. евро. Его открытие запланировано на 2019 год.

Continental в октябре представила беспилотное авто будущего под маркой Continental Bee, предназначенное как для грузовых, так и пассажирских перевозок. Компания также приобрела пакет акций французского разработчика решений для автономного транспорта EasyMile.

Замыкает тройку лидеров Delphi. Весной этого года корпорация присоединилась к совместной инициативе BMW и Intel/Mobileye по разработке технологии беспилотного вождения к 2021 году и уже представила прототип платформы, на основе которой будут вестись совместные разработки. А осенью стало известно о покупке Delphi за 450 миллионов долларов фирмы Nutonomy, запустившей в Сингапуре пилотный проект сервиса такси с системами автономного управления.