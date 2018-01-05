Электромобильное будущее. Потребление нефти может сократиться на треть

Ведущие автоконцерны в 2017 объявили о переходе на выпуск электромобилей в ближайшие два десятилетия. Это может оказать серьезное влияние на рынок энергоресурсов.

Основным событием года для будущего мирового рынка нефти стало прозвучавшее в первой декаде сентября заявление министра индустрии и информационных технологий Китая Синь Гобин о том, что правительство Китая согласовывает с другими заинтересованными инстанциями дату окончательного запрета на продажи автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Обратите внимание — не сам запрет, а дату введения такового.

Вслед за чем «история понеслась вскачь, стуча копытами по черепам дураков»: уже на второй день после заявления китайского министра крупнейший в мире автопроизводитель, сильно пострадавший в ходе недавнего «дизельгейта» немецкий Volkswagen заявил, что с 2030 года будет выпускать исключительно электромобили, для чего инвестирует €20 млрд в свою программу электромобилей и еще €50 млрд потратит на закупку батарей для таковых; тремя неделями позже о переходе в «обозримом будущем» на электромобили заявил крупнейший автопроизводитель Северной Америки — концерн General Motors, еще неделей позже, презентуя обновленную стратегию компании.

Если суммировать, то выходит, что три из четырех крупнейших рынков — Китай, Европа, Япония — уже потеряны для автомобилей на ДВС. Ускорило процесс то, что европейские власти кинулись догонять Китай и в начале ноября «чтобы не утратить технологическое лидерство» Еврокомиссия предложила сократить на 30% к 2030 нормы выброса СО2 — в сравнении с 2021, что означает сокращение выбросов CO2 с нынешних 130 г/км до 66,5 г/км в 2030. Т.е. практически в два раза, с помощью этой меры Еврокомиссия рассчитывает добиться того, чтобы «к 2030 году 30% новых автомобилей были оснащены электродвигателями или иными альтернативными моторами».

Даже ОПЕК, у которой, как мы все понимаем, самый консервативный взгляд на электромобилизацию мирового автопарка, в своем прогнозе указала, что с 2035 года отказ от двигателя внутреннего сгорания положит начало непрерывному сокращению потребления нефти, каковое к 2040 году сократится на 3-5%. Но, как это водится у ОПЕК, к ложке дегтя в своем прогнозе она добавила бочку меда: на взгляд его аналитиков спрос на нефть в период 2018-2035 гг. вырастет на треть.