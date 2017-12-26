Суд разрешил экстрадировать Саакашвили

Окружной административный суд Киева разрешил экстрадировать из Украины экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Но данное решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Судья Татьяна Скочок уточнила, что в настоящее время суд рассмотрел все ходатайства стороны истца. Во время сегодняшнего подготовительного заседания ни Саакашвили, ни его адвокатов не было.
Суд приступит к рассмотрению иска Саакашвили по сути 3 января, в 15.00. Сегодня же был решен ряд вопросов, которые нужно было рассмотреть в рамках подготовительного судебного заседания.
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