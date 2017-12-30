Пора говорить правду: с января начнется новый этап электронного декларирования

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, передает «Слово и Дело».

В НАПК призвали для заблаговременной подготовки к очередному этапу электронного декларирования в Украине, который начинается с 1 января 2018 года, выполнить определенные действия.

Во-первых, субъекты декларирования должны проверить адрес электронной почты, указанной в личном кабинете Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. В Агентстве напомнили, что согласно указу президента, доступ к отдельным почтовым серверам в домене «.ru» ограничен, поэтому следует использовать почтовые ящики, которые не подпадают под указанные ограничения (например: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com и тому подобное).