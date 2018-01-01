ВВП Украины. Прогнозы на 2018

В течение 2017 года Госстат фиксировал рост реального валового внутреннего продукта (ВВП): в первом квартале – на 2,5%, во втором – на 2,3%, а в третьем – на 2,1% по сравнению с аналогичными периодами 2016 года. По оценкам аналитиков, это означает, что страна начала выходить из двухлетней рецессии 2014-2015 годов.

По мнению аналитиков, показатели ВВП в 2017 году поползли вверх благодаря увеличению цен на внешних рынках на украинское сырье, в частности, зерновые культуры, металл и железную руду.

Еще одна ключевая причина – оживление деловой активности внутри страны.

Наиболее ощутимые изменения произошли в строительной сфере: по простоте оформления разрешений на строительство Украина вошла в топ-35 стран.

А по уровню легкости ведения бизнеса наша страна поднялась на 4 позиции и заняла 76 место среди 190 стран мира в международном авторитетном рейтинге Doing Business.

За последние шесть лет Украина достигла наибольшего прогресса в этом рейтинге среди других республик постсоветского пространства – отмечает британское издание Financial Times.

Однако, по словам директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, этого все еще недостаточно для повышения уровня благосостояния граждан.

По разным оценкам, ВВП будет расти и в следующем году. МВФ прогнозирует, что в 2018 году он составит 3,1%, а Всемирный банк предсказывает цифру в 3,5%.

Следовательно, есть все шансы, что уже скоро это отразится на доходах простых украинцев. Тем более, что в бюджете на 2018 год уже заложено повышение прожиточного минимума для трудоспособных лиц в течение года с 1762 до 1921 грн, а минимальной зарплаты с 3200 до 3723 грн. Кроме того, глава государства Петр Порошенко обратился к правительству с предложением поднять ее до 4100 грн.