Китай обгонит США по размеру экономики - Bloomberg

Китай станет мировым лидером по объему ВВП в долларовом выражении, опередив США, к 2032 году.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные лондонского Центра исследований проблем экономики и бизнеса (CEBR).

Отмечается, что в четверке крупнейших экономик мира также будут Индия и Япония, что свидетельствует о постоянном наращивании экономического потенциала странами Азии.

Первая десятка лидеров по объему ВВП к 2032 году будет выглядеть следующим образом: Китай, США, Индия, Япония, Германия, Бразилия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Индонезия.

Эксперты CEBR считают, что Индия уже в 2018 году обгонит Великобританию и Францию, заняв пятое место по размеру ВВП в долларовом выражении. К 2027 году Индия переместится на третье место, обогнав Германию.

В 2018 году в первую десятку стран по объему ВВП войдут: США, Китай, Япония, Германия, Индия, Франция, Великобритания, Бразилия, Италия, Канада.

Но к 2027 году из первой десятки выйдет Италия, а вместо нее на девятом месте разместится еще одна азиатская страна – Южная Корея.