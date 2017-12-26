Нацбанк сэкономил деньги сетям обменных пунктов

Национальный банк пересмотрел лицензионные требования.
Об этом сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.
“На следующей неделе вступит в силу новое положение о генеральных валютных лицензиях. Требование к собственному капиталу компаний по обмену валют снижено с 20 млн до 10 млн грн, а также с 3 лет до 1 года сокращен срок работы в нацвалюте для торговцев ценными бумагами и компаний по денежным переводам, чтобы получить право работать в иностранной валюте”, – отметил он в соцсети.
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Напомним, что в 2016 году НБУ повысил минимальные требования к капиталу обменников с 200 тыс. евро до 20 млн грн. При таком капитале в сети не может быть больше 100 точек обмена валют. За каждое дополнительное увеличение сети на 50 отделений в капитал нужно инвестировать по 5 млн грн (см. “Обменникам упростят работу с валютой”).
Национальный банк также смягчил график увеличения минимального размера уставного и регулятивного капитала банков с 200 млн грн до 500 млн грн.
Минимальный уставный и регулятивный капитал банков должен будет составлять 300 млн грн не с 11 июля следующего года, а с 11 июля 2020 года.
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