Исследование: криптовалюты не угрожают мировой финансовой системе

Согласно новому исследованию британского Центра макроэкономики, 73% ведущих европейских экономистов не считают, что криптовалюты вроде биткойна несут или могут нести угрозу стабильности финансовой системы.
На этот раз исследование не затрагивало набивший оскомину вопрос, являются ли криптовалюты пузырем (как считают многие специалисты), а сосредоточилось на вопросе, исходит ли от них угроза системного риска и не стоит ли регулировать их более жестко. 73% респондентов не согласились с утверждением, что криптовалюты угрожают финансовой системе или могут стать угрозой в «ближайшие пару лет». Это мнение удивительным образом противоречит словам главного экономиста Deutsche Bank по мировым рынкам Торстена Слока, который назвал крах пузыря биткойна куда большей опасностью, чем корейский ядерный кризис.
Большинство, в числе которых были исследователи из университетов Оксфорда и Университетского колледжа Лондона, не считают этот риск высоким из-за общей рыночной стоимости криптовалют, которая в совокупности все еще не превышает $600 млрд (это примерно на 20% больше, чем стоит один Facebook).
Некоторые респонденты указывают также на то, что криптовалюты сейчас не связаны между собой системно, то есть вероятность того, что во время финансового кризиса произойдет цепная реакция минимальна.
На второй вопрос — стоит ли более жестко регулировать криптовалюты — экономисты ответили менее единодушно: 61% согласился с этим утверждением, и большинство указало на то, что пора положить конец уклонению от уплаты налогов с помощью криптовалют, сообщает Fortune.
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