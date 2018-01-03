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Великобритания после Brexit изменит цвет паспорта (фото)

Великобритания после Brexit изменит цвет паспорта (фото)

После выхода из Европейского союза британские паспорта станут темно-синими вместо темно красных – этот цвет является обязательным для всех государств-членов ЕС.

Об этом заявил министр иммиграции Великобритании Брэндон Льюис, сообщает The Guardian.

Британские паспорта станут темно-синими с октября 2019 года. После Brexit в марте 2019 по октябрь паспорта будут выпускать в старом дизайне, но у них не будет упоминания о Евросоюзе.

“Выход из ЕС дает нам уникальную возможность восстановить национальную идентичность и создать для нас новую траекторию в мире. Вот почему я с радостью сообщаю, что британские паспорта вернутся к каноническому сине-золотому дизайну после того как мы покинем ЕС в 2019 году”, – заявил Брэндон Льюис.

Британское правительство утверждает, что новый паспорт будет одним из самых безопасных в мире.

Справка Finance.ua:

  • 51% граждан Великобритании теперь поддерживают членство в Европейском Союзе, тогда как 41% хотят покинуть европейское сообщество.
По материалам Главред
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