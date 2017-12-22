Киевсовет принял бюджет на 2018 год

Киевский городской совет 21 декабря принял бюджет города на 2018 год с доходной и расходной частями по 49,1 млрд гривен, сообщает пресс-служба Киевсовета.

“Доходная часть сметы Киева на следующий год составляет 49,1 млрд грн. В приоритете остается неизменность базовых ставок налогообложения и улучшение администрирования по отдельным направлениям. Основные поступления в бюджет состоятся за счет платы за землю, НДФЛ, единого налога, налога на прибыль и акциза”, – говорится в сообщении.

В то же время в расходной части текущие расходы составят 38,8 млрд грн, а капитальные – 10,3 млрд грн.

“Больше всего средств в следующем году городские власти планируют направить на образование киевлян. Эту отрасль предлагается профинансировать на 13,6 млрд грн. 9,1 млрд грн планируем направить на здравоохранение и 8,7 миллиарда – на социальную защиту горожан. Если сравнивать бюджет-2018, то видим что расходы существенно выросли. Финансирование образования увеличен на 28%, медицины – на 19% и соцзащиты – на 18%”, – сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Отмечается, что в смете-2018 года 5,8 млрд грн заложено на строительство. На транспортную инфраструктуру выделят около 5 млрд грн, жилищно-коммунальная сфера получит 2,1 млрд грн, почти миллиард – культура, и полмиллиарда – спорт. Еще 50 млн грн заложили на развитие в столице велоинфраструктуры.

За принятие бюджета в целом проголосовали 95 депутатов Киевсовета при минимально необходимом 61.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом проект закона о государственном бюджете на 2018 год.

За бюджет проголосовали 273 народных депутата.

“273 “за”. Решение принято”, – объявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания вечером 7 декабря.

Кроме того, депутаты 253 голосами поддержали бюджет парламента на 2018 год.