Netflix прогнозирует потерю еще 2 млн пользователей к концу июня — Finance.ua

Отмечается, что общее количество подписчиков упало до 221,64 млн.
Это первый случай, когда Netflix потерял подписчиков по итогам квартала за 10 лет. Такой отток подписчиков в компании связывают с инфляцией, жесткой конкуренцией на рынке и вторжением войск россии в Украину.
Netflix заявил, что без учета потери подписчиков в россии, где сервис
прекратил работать после войны в Украине, в первом квартале платформа добавила бы 500 тыс. подписчиков.
Ранее стриминговый сервис прогнозировал 2,5 млн платных новых подписчиков в первом квартале, а аналитики Уолл-стрит ожидали, что Netflix добавит 2,8 миллиона новых подписчиков по всему миру.