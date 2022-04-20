Netflix прогнозирует потерю еще 2 млн пользователей к концу июня — Finance.ua

Netflix прогнозирует потерю еще 2 млн пользователей к концу июня

Сегодня 22:01 — Фондовый рынок

Стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков в первом квартале и прогнозирует потерять еще 2 миллиона пользователей в текущем втором квартале.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Variety

Отмечается, что общее количество подписчиков упало до 221,64 млн.

Это первый случай, когда Netflix потерял подписчиков по итогам квартала за 10 лет. Такой отток подписчиков в компании связывают с инфляцией, жесткой конкуренцией на рынке и вторжением войск россии в Украину.

Netflix заявил, что без учета потери подписчиков в россии, где сервис прекратил работать после войны в Украине, в первом квартале платформа добавила бы 500 тыс. подписчиков.

Ранее стриминговый сервис прогнозировал 2,5 млн платных новых подписчиков в первом квартале, а аналитики Уолл-стрит ожидали, что Netflix добавит 2,8 миллиона новых подписчиков по всему миру.

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