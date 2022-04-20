Netflix прогнозирует потерю еще 2 млн пользователей к концу июня — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Netflix прогнозирует потерю еще 2 млн пользователей к концу июня

Сегодня 22:01Фондовый рынок
78
Стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков в первом квартале и прогнозирует потерять еще 2 миллиона пользователей в текущем втором квартале.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Variety.
Отмечается, что общее количество подписчиков упало до 221,64 млн.
Это первый случай, когда Netflix потерял подписчиков по итогам квартала за 10 лет. Такой отток подписчиков в компании связывают с инфляцией, жесткой конкуренцией на рынке и вторжением войск россии в Украину.
Netflix заявил, что без учета потери подписчиков в россии, где сервис прекратил работать после войны в Украине, в первом квартале платформа добавила бы 500 тыс. подписчиков.
Ранее стриминговый сервис прогнозировал 2,5 млн платных новых подписчиков в первом квартале, а аналитики Уолл-стрит ожидали, что Netflix добавит 2,8 миллиона новых подписчиков по всему миру.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.