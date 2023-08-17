Несмотря на повышение тарифов на электроэнергию, средств на энергорынке не хватает — Герус Сегодня 12:23 — Энергетика

Несмотря на повышение тарифов на электроэнергию, средств на энергорынке не хватает — Герус

Повышение тарифов на электроэнергию для населения и прайс-кепов на рынке э/э пока не повлияло на улучшение ликвидности, для чего принимались эти решения.

Об этом сообщил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус во время Business Breakfast от Forbes Ukraine.

«Решения по тарифам и прайс-кепам были для того, чтобы наполнить рынок ликвидностью, чтобы все платили за потребленную электроэнергию и уровень долгов уменьшился. В итоге прошло почти 2 месяца, а улучшение уровня платежей, к сожалению, не наблюдается, и это очень плохо, потому что тогда возникает вопрос — ради чего все это делалось, когда ликвидность на энергорынке пока что вообще не улучшилась по сравнению с тем, что было до повышения тарифов», — сказал Герус.

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По его словам, одна из причин — неспособность водоканалов, в себестоимости производства которых электричество составляет 30−40%, оплачивать потребительский ресурс, а причиной этого в свою очередь являются недостаточные тарифы на их услуги.

Герус отметил, что еще одной причиной задолженности на рынке электроэнергии является недостаточный уровень платежей со стороны НАЭК «Энергоатом» в рамках спецобязательств по обеспечению электроэнергии населения (ПСО).

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«Многое зависит от «Энергоатома». На него возложено ПСО по населению. Где-то он должен дать электроэнергию, где-то финансово компенсировать разницу между рыночной ценой и той ценой, которая есть для населения.

Если «Энергоатом» начинает платить лучше, тогда долги на рынке будут уменьшаться… Пока он лучше платить не стал", — рассказал Герус.

Справка Finance.ua:

в Украине с 1 июня повысили тарифы на электроэнергию для населения до 2,64 грн за кВт-ч.

Герман Галущенко сообщал ранее, что тарифы на электроэнергию для населения до конца года повышаться больше не будут.

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УНН По материалам:

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