В разгар подготовки к отопительному сезону ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на четверть — Finance.ua
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В разгар подготовки к отопительному сезону ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на четверть

Энергетика
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В разгар подготовки к отопительному сезону ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на четверть
В разгар подготовки к отопительному сезону ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на четверть
В последние три месяца, для поддержки украинской энергосистемы, ТЭС ДТЭК Энерго нарастили отпуск электроэнергии на 26%. Об этом говорится в сообщении компании.
Как отмечается, в разгар ремонтной кампании и подготовки к предстоящему отопительному сезону ТЭС ДТЭК продолжают поддерживать устойчивость украинской энергосистемы своими маневровыми мощностями.
«За 7 месяцев этого года теплоэлектростанции компании отпустили почти 8,4 млрд кВт*ч электроэнергии. Это эквивалентно среднему потреблению около 2,8 млн семей в течение года», — говорится в сообщении ДТЭК Энерго.
В компании уточняют, что в последние три месяца, во многом из-за жары, ТЭС ДТЭК Энерго несут повышенную нагрузку. Так, в мае-июле этого года они сгенерировали в украинскую энергосистему на 26% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года.
«Энергетики как никто лучше испытывают свою ответственность перед украинцами в преддверии очередной незаурядной зимы. В режиме 24/7 наши работники ремонтируют блоки на станциях и готовят оборудование тепловой генерации к максимальной нагрузке в течение отопительного сезона», — рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.
Он добавил, что ДТЭК Энерго делает все, чтобы очередная «экстремальная» зима прошла для украинцев со светом и теплом.
Накануне в компании заявляли, что до конца года в плановые ремонты ТЭС и подготовку лав — ключевые аспекты подготовки к осенне-зимнему периоду, планируют инвестировать около 11 млрд гривен.
По материалам:
УНІАН
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