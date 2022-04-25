Немецкий бизнес против энергетического эмбарго — Finance.ua

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Немецкий бизнес против энергетического эмбарго

Сегодня 11:28Энергетика
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Немецкий бизнес против энергетического эмбаргоНемецкий бизнес против энергетического эмбарго
Ассоциация немецких промышленно-торговых палат выступает против эмбарго на российский газ и нефть, считая это катастрофой для бизнеса.
Об этом заявил в интервью Немецкому радио управляющий директор ассоциации Мартин Ванслебен.
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По убеждению Ванслебена, энергетический бойкот не оправдан, газовое эмбарго было бы катастрофой для многих секторов экономики, ведь речь идет прежде всего не об отоплении домов, а о работе многих секторов промышленности.
«Учитывая все, что мы знаем, и то, что федеральное правительство также анализирует, и пострадавшие отрасли, эмбарго на природный газ было бы катастрофой в нынешней ситуации», — заявил руководитель ассоциации.
Он признал, что с точки зрения настоящего, Германия больше не может продолжать находиться в энергетической зависимости от рф — ни политически, ни морально, ни экономически. Следовательно, нужно сделать все, чтобы преодолеть эту зависимость. Но, отметил Ванслебен, нет смысла вводить санкции, которые бьют Запад сильнее, чем объект, на который они направлены.
Он упомянул также, что уже ощущаются такие последствия санкций, как разрыв цепочек поставок, увеличение цен на энергию и практически все продукты, усиление ощущения неопределенности и т.д.
Напомним, Германия объявила о планах отказаться от российского угля до лета, а нефти — до конца этого года. Впоследствии планируется отказаться и от российского газа, но четкого графика выхода пока нет, впрочем, есть понимание, что это должно произойти на общеевропейском уровне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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