Немецкий бизнес поддерживает эмбарго на российскую нефть. — Finance.ua
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Немецкий бизнес поддерживает эмбарго на российскую нефть.

Сегодня 09:48Энергетика
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Немецкий бизнес поддерживает эмбарго на российскую нефть.Немецкий бизнес поддерживает эмбарго на российскую нефть.
Большой немецкий бизнес выступает за введение эмбарго на экспорт российской нефти.
Об этом сообщила Федеральная Ассоциация немецкой промышленности (BDI) на своем официальном сайте.
В заявлении президента ассоциации Зигфрида Руссвурма говорится о том, что несмотря на определенную зависимость Европы от российских энергоносителей, данный шаг необходим.
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«Европейское эмбарго на российскую нефть — это очень резкий шаг. Но поскольку для России продажа нефти является важнейшим источником дохода, то очевидно, что замораживание экспорта сильно ударит по ее экономике. Немецкая промышленность поддерживает этот шаг», — сказал глава BDI.
Кроме того, Руссвурм отметил, что отказ от нефти из россии повлечет за собой трудности не только для немецкого бизнеса, но и для других стран. Однако, по его мнению, увеличение расходов и согласованное сотрудничество правительства и промышленников смогут компенсировать неудобства, связанные с эмбарго.
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Напомним, что Европейский Союз находится на финальной стадии подготовки шестого пакета санкций против россии. Ключевым пунктом в нем должен стать запрет на покупку российской нефти.
Вопрос ограничения экспорта энергоносителей из российской федерации активно дискутируется в ЕС, и единодушия в том, какое решение принять, пока нет.

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По материалам: Дзеркало Тижня
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