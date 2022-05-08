Немецкий бизнес поддерживает эмбарго на российскую нефть. — Finance.ua

«Европейское эмбарго на российскую нефть — это очень резкий шаг. Но поскольку для России продажа нефти является важнейшим источником дохода, то очевидно, что замораживание экспорта сильно ударит по ее экономике. Немецкая промышленность поддерживает этот шаг», — сказал глава BDI.
Кроме того, Руссвурм отметил, что отказ от нефти из россии повлечет за собой трудности не только для немецкого бизнеса, но и для других стран. Однако, по его мнению, увеличение расходов и согласованное сотрудничество правительства и промышленников смогут компенсировать неудобства, связанные с эмбарго.