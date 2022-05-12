Нефтегигант Shell продает свой российский бизнес «Лукойлу» — Finance.ua

Нефтегигант Shell продает свой российский бизнес «Лукойлу»

Сегодня 19:13 — Фондовый рынок

Нефтегигант Shell продает свой российский бизнес «Лукойлу»

российская нефтяная компания «Лукойл» покупает у британско-нидерландского гиганта Shell 100% российского бизнеса, в частности сеть АЗС и завод смазочных материалов в Тверской области.

Об этом сообщает российское СМИ « Коммерсантъ » со ссылкой на пресс-службу «Лукойл».

Ранее отмечалось, что в рамках выхода с рынка россии вместе с сетью АЗС Shell хочет избавиться от своего завода по производству смазочных материалов вместе с долгами — кредиты ООО «Шелл нефть», на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 9 млрд рублей (138 млн долларов).

Соглашение будет завершено после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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В рамках соглашения более 350 работников российского дочернего предприятия Shell останутся трудоустроенными, но уже в структуре «Лукойла».

У Shell есть 411 АЗС в рф, часть из которых принадлежит самой компании, а некоторые работают под брендом Shell на условиях франшизы. В начале марта компания объявила о поэтапном прекращении деятельности в рф. Из-за ухода из рф компания была вынуждена списать 3,9 млрд долларов.

Напомним, в начале мая стало известно, что Shell нашла покупателя на свою сеть автозаправочных станций в россии. Самым вероятным вариантом на рынке называли именно «Лукойл».

Энергетический гигант Shell заявил, что исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект «Сахалин-2». Shell также полностью останавливает покупку нефти из россии на спотовом рынке и работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.

Также компания будет изымать нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ с российского рынка. То есть фактически свернет сеть АЗС в стране.

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