НБУ за неделю продал валюты на $627 миллионов — Finance.ua
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НБУ за неделю продал валюты на $627 миллионов

Сегодня 15:17Казна и Политика
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Национальный банк на неделе с 21 по 25 марта снова больше продал валюты, чем купил: долларов — на $352,7 млн, евро — на 241,7 млн евро, тогда как неделей ранее «чистая» продажа составила $188,2 млн и 321, 7 млн евро соответственно.
По информации НБУ на его сайте, за прошлую неделю он купил всего $3,5 млн и 4,5 млн евро, в то же время их продажи составили $356,15 млн и 246,23 млн евро ($270,59 млн).
Как сообщалось, в первые полторы недели после начавшейся 24 февраля войны «чистая» покупка Нацбанком валюты составила $690,3 млн и 20 млн евро, поскольку запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.
Однако в последние недели объем покупки валюты центробанком упал до минимума, в то время как объемы ее продаж увеличиваются.
Итого с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1,74 млрд и 69,7 млн евро, а продал $3,97 млрд и 687,5 млн евро, в том числе с начала войны покупка валюты достигла $1,08 млрд и 69,7 млн евро, а продажа — $1,2 млрд и 687,5 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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