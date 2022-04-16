НБУ увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю — Finance.ua

НБУ увеличил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Сегодня 15:37 — Валюта

Национальный банк Украины в течение недели с 11 по 15 апреля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 349,66 млн долларов и 92,98 млн евро. При этом НБУ купил 1 млн долларов и 5 млн евро.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

С начала года НБУ купил на межбанке 1 779,8 млн долларов и 85,17 млн евро. При этом НБУ продал 4,851 млрд долларов и 1,175 млрд евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 3,071 млрд долларов и 1,090 млрд евро.

Напомним, ранее стало известно, что Национальный банк с 18 апреля снизит до одного раза в неделю частоту проведения тендеров по предоставлению рефинансирования сроком до одного года.

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