НБУ знизить до 1 разу на тиждень частоту проведення тендерів щодо надання рефінансування строком до 1 року — Finance.ua

НБУ знизить до 1 разу на тиждень частоту проведення тендерів щодо надання рефінансування строком до 1 року

Вчора 10:37 — Казна та Політика

Національний банк із 18 квітня знизить до одного разу на тиждень частоту проведення тендерів щодо надання рефінансування на строк до одного року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк України з 18 квітня проводитиме тендери щодо надання рефінансування терміном до одного року один раз на тиждень.

Вони проходитимуть щоп’ятниці.

Досі відповідні тендери проводилися щодня.

З початку війни ліквідність банківської системи зросла більш ніж на 50 млрд гривень і зараз перевищує 200 млрд гривень.

Такий обсяг ліквідності дозволяє банкам активно підтримувати операції своїх клієнтів у межах наявних коштів і надавати кредитну підтримку, важливу для відновлення економіки.

У разі потреби Національний банк може оголошувати тендери щодо надання кредитів рефінансування і в інші дні тижня.

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