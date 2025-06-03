НБУ увеличил интервенции: аналитики рассказали, что будет с курсом в ближайшее время — Finance.ua

НБУ увеличил интервенции: аналитики рассказали, что будет с курсом в ближайшее время Сегодня 10:01 — Валюта

НБУ увеличил интервенции: аналитики рассказали, что будет с курсом в ближайшее время

На минувшей неделе Национальный банк Украины увеличил интервенции на валютном рынке, однако курс гривны практически не изменился. По данным НБУ, официальный курс на конец месяца составил 41,53 грн/долл., что на 6 копеек, или на 0,13% больше, чем в начале мая.

Об этом говорится в еженедельной аналитике ICU.

В системно важных банках наличный курс тоже почти не менялся и колебался в пределах 41,2−41,7 грн/долл.

Дефицит валюты на межбанке

В течение четырех рабочих дней на прошлой неделе дефицит валюты на рынке увеличился на 7% — до $389 млн. Основной рост пришелся на межбанковский рынок. Одной из причин мог стать выходной в США в понедельник, который, вероятно, повлиял на график поступления валюты, сместив часть сделок на предыдущую неделю.

При этом в розничном сегменте чистая покупка валюты уменьшилась почти вдвое — до $14 млн.

График: ICU

За неделю НБУ продал на межбанке $653 млн — это всего на 6% больше, чем неделей ранее, и на 7% больше средненедельного объема интервенций с начала полномасштабной войны.

«Национальный банк компенсирует дефицит валюты, позволяя лишь незначительное ослабление курса гривны как за неделю, так и в мае. По нашему мнению, он не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны и в ближайшие месяцы», — отметили аналитики.

Напомним, Национальный банк обновил правила валютного надзора. С 31 мая банки могут завершать контроль за экспортными операциями компаний в более широком круге случаев, в частности, когда оплата поступает через банковские гарантии.

По словам директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, валютный рынок положительно воспринял смягчение Национальным банком валютного надзора за экспортными операциями.

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