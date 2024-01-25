НБУ ухудшил прогноз роста международных резервов — Finance.ua

НБУ ухудшил прогноз роста международных резервов Сегодня 15:39

НБУ ухудшил прогноз роста международных резервов

Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста международных резервов с 44,7 млрд долларов до 40,4 млрд долларов по результатам 2024 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Благодаря внешней поддержке и последовательной политике НБУ, международные резервы Украины в 2023 году выросли на 42% и достигли 40,5 млрд долларов.

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Как отмечают в Нацбанке, международная помощь будет оставаться основным источником притока капитала в страну и дальше.

«Несмотря на задержки с поступлением международной помощи в начале года, ожидается, что ее ритмичность будет восстановлена ​​в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.

По базовому сценарию прогноза НБУ Украина в 2024 году получит около 37 млрд долларов в виде внешних кредитов и грантов.

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По мере ожидаемого снижения рисков безопасности в последующие годы Украина будет восстанавливать способность к самостоятельному финансированию собственных потребностей, поэтому объемы официального внешнего финансирования будут постепенно уменьшаться (до около 25 млрд долларов в 2025 году и 12 млрд долларов в 2026 году).

В то же время этой помощи будет достаточно для поддержания достаточного уровня международных резервов.

Прогнозируется, что их объем будет колебаться в пределах 37−42 млрд долларов на протяжении 2024−2026 годов и будет достаточным для обеспечения курсовой устойчивости.

Справка Finance.ua:

Если в ближайшие месяцы США и ЕС не предоставит Украине финансовую помощь, стране придется принимать «болезненные экономические меры» и запустить «печатный станок». Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали украинские чиновники и экономисты.

В то же время глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев говорит, что Украина накопила достаточный ресурс для того, чтобы пройти первые месяцы 2024 года без финансовой помощи со стороны западных союзников.

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