НБУ сообщил, сколько собрали на армию и гумпомощь — Finance.ua

НБУ сообщил, сколько собрали на армию и гумпомощь

Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета Министерства социальной политики для гуманитарных нужд.

По состоянию на 14 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины , было перечислено более 11,6 млрд грн в эквиваленте.

Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и многих стран мира).

В частности, почти 3,4 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары).

В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет около 145,8 млн. грн.

Получателем и распорядителем поступающих на счет средств, открытых Национальным банком для гуманитарных целей из Украины и из-за границы, является Министерство социальной политики Украины.

Напомним, что для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

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