НБУ сообщил, какие два государственных банка можно продать в первую очередь — Finance.ua
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НБУ сообщил, какие два государственных банка можно продать в первую очередь

Фондовый рынок
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НБУ сообщил, какие два государственных банка можно продать в первую очередь
НБУ сообщил, какие два государственных банка можно продать в первую очередь
Первыми кандидатами на продажу являются государственные Укргазбанк и Сенс Банк. В то же время, приватизация пройдет не в этом году.
Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью «Интерфакс-Украина».
«По моему мнению, в этом году это нереально просто физически, ведь это долгий процесс», — сказала она.
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Рожкова напомнила, что в октябре прошлого года президент подписал закон об особенностях приватизации госбанков.
«Необходимо выбрать советника, и тогда процесс начнется. Безусловно, этот процесс будет более длительным, чем в частном секторе, — по меньшей мере, девять месяцев-год», — добавила первый заместитель главы НБУ.
По ее мнению, в общем, шансы на продажу банков есть, «и немалые».
«Например, Укргазбанк — один из немногих банков с украинским капиталом, который серьезно продвинулся в имплементации ESG, позиционируя себя как „зеленый“ банк. Банк Сенс (национализированный в июле 2023 года) — самый молодой из государственных банков, поэтому его приватизация должна быть проще. Государство не докапитализовало этот банк, что упрощает понимание рыночной цены. Поэтому я верю в успешную приватизацию этих банков», — констатировала она.
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В то же время Рожкова отметила, что банковский сектор — это очень дорогая история. «Он прибыльный и интересный, но мы как регулятор видим покупателями только сильных институциональных инвесторов», — заявила замглавы НБУ.
Рожкова сообщила, что есть потенциальный интерес к Сенс Банку среди международных банковских групп, уже представленных в Украине, для усиления своих позиций неорганическим ростом. «О существенном внешнем интересе как к инвестиции для развития говорить рано, но он точно появится», — добавила она.
Сейчас в собственности государства 7 банков из 61. Это ПриватБаннк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк, Укргазбанк, Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк.
Доля чистых активов группы государственных банков в 2024 году снизилась на 0,3 п.п. до 53,3%. Доля средств населения в госбанках снизилась на 1,2 п.п. за год до 63,3%.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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