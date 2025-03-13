НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора — Finance.ua

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НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора

Казна и Политика
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НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора
НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора
Национальный банк Украины предложил унифицировать подход к организации защиты критической инфраструктуры финансового сектора.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ предлагает установить:
  • порядок отнесения объектов банков, предоставителей небанковских финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк, а также операторов платежных систем, технологических операторов платежных услуг к объектам критической инфраструктуры;
  • методику определения процедуры и критериев отнесения идентифицированных объектов критической инфраструктуры финансового сектора к одной из категорий критичности;
  • порядок разработки паспортов безопасности на объекты критической инфраструктуры денежного сектора.
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Также Национальный банк намерен усилить организацию киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.
Реализация этих новаций:
  • будет способствовать повышению устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора к современным угрозам и обеспечению непрерывного предоставления финансовых услуг;
  • обеспечит координацию и взаимодействие между субъектами финансового сектора, направленные на достижение должного уровня защищенности критической инфраструктуры финансового сектора;
  • будет способствовать усовершенствованию нормативного урегулирования вопросов обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.
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Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «О критической инфраструктуре финансового сектора» (далее — проект постановления), который предлагается для общественного обсуждения.
Этот документ должен утвердить:
  1. Положение о критической инфраструктуре финансового сектора;
  2. Изменения в Положение об организации киберзащиты в банковской системе Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 178 (с изменениями).
По материалам:
Finance.ua
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