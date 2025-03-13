НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора — Finance.ua

НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора
Национальный банк Украины предложил унифицировать подход к организации защиты критической инфраструктуры финансового сектора.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ предлагает установить:
- порядок отнесения объектов банков, предоставителей небанковских финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк, а также операторов платежных систем, технологических операторов платежных услуг к объектам критической инфраструктуры;
- методику определения процедуры и критериев отнесения идентифицированных объектов критической инфраструктуры финансового сектора к одной из категорий критичности;
- порядок разработки паспортов безопасности на объекты критической инфраструктуры денежного сектора.
Также Национальный банк намерен усилить организацию киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.
Реализация этих новаций:
- будет способствовать повышению устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора к современным угрозам и обеспечению непрерывного предоставления финансовых услуг;
- обеспечит координацию и взаимодействие между субъектами финансового сектора, направленные на достижение должного уровня защищенности критической инфраструктуры финансового сектора;
- будет способствовать усовершенствованию нормативного урегулирования вопросов обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.
Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «О критической инфраструктуре финансового сектора» (далее — проект постановления), который предлагается для общественного обсуждения.
Этот документ должен утвердить:
- Положение о критической инфраструктуре финансового сектора;
- Изменения в Положение об организации киберзащиты в банковской системе Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 178 (с изменениями).
Поделиться новостью