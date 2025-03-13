НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора — Finance.ua

НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора Сегодня 09:15 — Казна и Политика

НБУ разрабатывает новые подходы к безопасности финансового сектора

Национальный банк Украины предложил унифицировать подход к организации защиты критической инфраструктуры финансового сектора.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ предлагает установить:

порядок отнесения объектов банков, предоставителей небанковских финансовых услуг, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк, а также операторов платежных систем, технологических операторов платежных услуг к объектам критической инфраструктуры;

методику определения процедуры и критериев отнесения идентифицированных объектов критической инфраструктуры финансового сектора к одной из категорий критичности;

порядок разработки паспортов безопасности на объекты критической инфраструктуры денежного сектора.

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Также Национальный банк намерен усилить организацию киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Реализация этих новаций:

будет способствовать повышению устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора к современным угрозам и обеспечению непрерывного предоставления финансовых услуг;

обеспечит координацию и взаимодействие между субъектами финансового сектора, направленные на достижение должного уровня защищенности критической инфраструктуры финансового сектора;

будет способствовать усовершенствованию нормативного урегулирования вопросов обеспечения киберзащиты объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

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Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «О критической инфраструктуре финансового сектора» (далее — проект постановления), который предлагается для общественного обсуждения.

Этот документ должен утвердить:

Положение о критической инфраструктуре финансового сектора; Изменения в Положение об организации киберзащиты в банковской системе Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 12 августа 2022 года № 178 (с изменениями).

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